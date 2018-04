Von Schwäbische Zeitung

Drei Verletzte hat ein schwerer Unfall am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Achstetten und Stetten direkt an der Abfahrt von der B30 gefordert. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt, eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Straße war mehr als eine Stunde lang gesperrt. Das Besondere: Beteiligt war auch ein Rettungswagen des ASB.