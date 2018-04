„Es wird keine fünf Spiele geben“

Es sind die zwei besten deutschen Volleyballmannschaften, die sich für die Finalserie um die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Während der VfB Friedrichshafen bislang eine beeindruckende Saison spielt und national noch ungeschlagen ist, will der Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys die positive Serie des Rivalen beenden. Für VfB-Trainer Vital Heynen ist Berlin Favorit. Giuseppe Torremante sprach mit ihm vor dem ersten Finalspiel am Donnerstag in der ZF-Arena (20 Uhr).

Herr Heynen, für Sie ist Berlin Favorit. Das klingt schon etwas merkwürdig, denn fünfmal hat Ihre Mannschaft gegen die BR-Volleys gespielt und fünfmal gewonnen. Warum bleiben Sie bei Ihrer Meinung?

Ganz einfach: Berlin hat eine sehr erfahrene Mannschaft und die besseren Individualisten. Auch wenn wir fünf Siege in der Tasche haben, so heißt das nicht, dass Berlin schlechter geworden ist. Wir haben eben nichts zugelassen. Aber Trainer Stelian Moculescu hat schon viele Titel geholt und er weiß, wie man Meister wird. Das ist ein großes Plus für Berlin. Wir versuchen dagegenzuhalten, unser Spiel zu spielen und unsere Stärken dagegenzusetzen. Ich bin gespannt, wer sich durchsetzt.

Der Modus ist „best of five“, das heißt, wer zuerst drei Siege hat, ist Meister. Wird es ein schnelles oder langes Finale?

Ich bin überzeugt, dass es keine fünf Spiele geben wird.

Ihre Mannschaft wirkte nach dem Aus in der Champions League gegen den polnischen Meister Zaksa (2:3, 0:3) etwas müde. Was haben Sie als Trainer gemacht, um Ihre Jungs wieder aufzurichten?

Ich muss nicht viel machen. Meine Spieler sind mündig, wissen, was sie tun müssen. Wir haben das Training etwas dosiert und die Woche vor dem ersten Finalspiel genutzt, damit die Spieler wieder regenerieren und dann da sind, wenn es um den wichtigsten Titel der Saison geht. Ich bin überzeugt, dass alle fokussiert sind. Zu Beginn der Volleyball-Saison haben wir das Ziel ausgegeben, Deutscher Meister zu werden. Jetzt wollen wir unsere Versprechen gegenüber dem Verein VfB Friedrichshafen und den Fans am Bodensee einlösen.

Sie sprachen nach dem Aus in der Champions League davon, dass Ihre Spieler im Kopf die klare 0:3-Niederlage zu Hause verarbeitet hätten, aber der Magen noch rebelliere. Hat sich der Magen der Spieler wieder beruhigt?

Ich denke schon. Man muss sich das so vorstellen: Da spielst du eine fast perfekte Saison, gewinnst 37 Spiele in Folge, verlierst das Hinspiel in Polen knapp mit 2:3 und dann hast du zu Hause beim 0:3 keine Chance, bekommst die Grenzen aufgezeigt. Der Kopf sagt, wir haben gegen eine der besten Mannschaften Europas verloren. Der Magen verkrampft sich, will das nicht wahrhaben. Die Spieler haben mental und körperlich unglaublich viel geleistet. Alles lief rund, der Körper ist voller Adrenalin und keiner merkt, wie anstrengend das Programm ist. Es gibt in Deutschland keine Mannschaft, die so viele Partien gespielt hat wie der VfB, und dann kommt auf einmal diese Leere. Es braucht Zeit, um alles zu verdauen. Im ersten Halbfinale gegen die Alpenvolleys (3:1) haben wir uns schwergetan. Das Rückspiel (3:0) war schon deutlich besser, aber wir können und werden uns steigern.

Berlin und der VfB kennen sich aus dem Effeff. Was wird wichtig sein, um den Titel zu holen?

Ich denke, das erste Spiel am Donnerstag in der ZF-Arena ist sehr wichtig. Gewinnen wir, ist der Druck im Rückspiel bei Berlin. Verlieren wir, ist er bei uns. Meine Mannschaft sollte sich wieder auf ihre Stärken besinnen. Im Block und in der Abwehr muss es uns gelingen, wieder viele Bälle abzuwehren und sie vor allem im Spiel zu halten, damit wir den Gegenangriff starten können. Es ist aber, wie immer auf diesem Niveau, dass Kleinigkeiten entscheiden. Gelingt es uns, Diagonalangreifer Paul Carroll oder Außenangreifer Robert Kromm zu kontrollieren oder machen sie mit uns, was sie wollen? Können wir mit unseren Float-Aufschlägen den Gegner unter Druck setzen? Schaffen wir es, unsere Taktik durchzuziehen? Das sind Fragen, auf die die Zuschauer am Donnerstag Antworten bekommen werden. Ich bin selbst sehr neugierig.