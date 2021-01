Es lag nicht am Bergisel

Von Schwäbische Zeitung

An einem gut besuchten Schlittenhang ist am Sonntagnachmittag am „Salzwinkel“ bei Römerstein-Zainingen ein sechsjähriger Junge schwer verletzt worden. Der aus Walddorfhäslach stammende Junge hielt sich laut Polizei gegen 14.25 Uhr mit seinem Bruder und seinem Vater im Bereich des Auslaufs auf, als zwei Frauen in einem Rodelbob aus Kunststoff den Schneehang herunterfuhren und mit dem Kind zusammenstießen.

Die Frauen versuchten noch, mit den Füßen zu bremsen und auszuweichen, ihre Sicht wurde jedoch durch den dadurch aufgewirbelten ...