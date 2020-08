Erzgebirge Aue präsentiert zwei Neuzugänge

In einer kurzfristig anberaumten Konferenz zur Lage am Bodensee haben das Landratsamt Bodenseekreis, die Gemeinden am See und die Polizei beschlossen, zumindest vorerst keine weiteren Schließungen von öffentlichen Bereichen am Bodenseeufer vorzunehmen. Pläne für Sperrungen sind aber in den Schubladen.

Das Treffen der Gemeinde- und Behördenvertreter am Freitag im Landratsamt des Bodenseekreises ist eine Reaktion auf steigende Besucherzahlen am Bodensee.