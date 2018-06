Erstligaduelle in der 2. Runde des DHB-Pokals der Frauen

Leipzig (dpa) - In der 2. Runde des DHB-Pokals der Frauen kommt es zu drei Erstliga-Duellen.

Pokalverteidiger Thüringer HC trifft daheim auf TuS Metzingen, der VfL Oldenburg spielt gegen die HSG Blomberg-Lippe und Bensheim/Auerbach muss sich im Duell der Erstliga-Aufsteiger mit SG BBM Bietigheim auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Rande des Bundesligaspiels zwischen der HSG Blomberg-Lippe und den Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern. Die 2. Runde ist für den 5. und 6. Oktober terminiert. Das Final Four findet am 26./27. April 2012 statt.