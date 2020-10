Erste Titelverteidigung: Weltmeister Bösel kündigt K.o. an

Box-Weltmeister Dominic Bösel will seine erste Titelverteidigung nicht in die Länge ziehen. Der Halbschwergewichts- Champion kämpft am Samstag (23.15 Uhr/ARD) in Magdeburg gegen Robin Krasniqi.

„Ich habe seine letzten Kämpfe angeschaut, weiß, wie ich drauf bin und sehe viele Sachen, wo ich reinschlagen kann. Ich bin sehr optimistisch, dass es vorzeitig vorbei ist“, sagte Bösel in Magdeburg. Der 30-Jährige hätte seinen IBO-Titel sowie die Interims-WM der WBA eigentlich gegen Zac Dunn verteidigen sollen. Der Australier darf sein Land coronabedingt allerdings nicht verlassen.

Somit sprang Routinier Krasniqi für das Duell in der Getec-Arena ein. Für den 33-Jährigen, der aus dem Supermittelgewicht zurückkehrt, ist es bereits der dritte Kampf um eine WM. Krasniqi verlor aber sowohl 2013 gegen Nathan Cleverly als auch 2015 gegen Jürgen Brähmer. „Mir ist klar, dass dies einer meiner größten Kämpfe wird“, sagte Krasniqi. „Man kann einen Kampf aber nie planen, deshalb rede ich auch nicht von einem K.o. Aber jeder kann große Träume haben.“

