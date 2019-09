Erste Erfahrungen bei der WM: „Sehr kalt“ im Callroom

Trauerfeier am vergangenen Dienstag auf dem Friedhof in Aulendorf, Gedenkminute in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend: Verwaltung und Gemeinderat haben Abschied von Pascal Friedrich genommen.

Der Stadtbaumeister starb am Montag, 16. September, mit 37 Jahren. Er hatte vor vier Jahren die Nachfolge von Peter Kliebhan angetreten.

Es war Minuten lang mucksmäuschenstill im Foyer der Stadthalle Bad Saulgau, als Bad Saulgaus Erster Beigeordneter Richard Striegel das Wort ergriff.