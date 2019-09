Erste deutsche Medaille: Stäbler gewinnt Bronze

Frank Stäbler hat bei der Ringer-WM in Kasachstan Bronze gewonnen. Der deutsche Top-Athlet setzte sich nach einer starken Hoffnungsrunde im Duell um Rang drei gegen Mohamed Elsayed aus Ägypten durch.

In der Griechisch-Römisch-Klasse bis 67 Kilogramm hatte der Sportler aus Musberg in Baden-Württemberg seine Gold-Chancen tags zuvor durch eine Achtelfinal-Niederlage vergeben. Mit der Qualifikation für Olympia erreichte der 30-Jährige dann aber sein größtes Ziel in Nur-Sultan. Gegen Elsayed lag Stäbler bereits 0:5 in Rückstand, zeigte dann aber eine famose Aufholjagd und gewann 6:5. Er holte zugleich die erste deutsche Medaille bei dieser WM.

