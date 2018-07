Erneuter Sieg für Alba Berlin im EuroCup

Mariupol (dpa) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat im EuroCup auch sein zweites Spiel gewonnen. Der achtmalige deutsche Meister setzte sich am zweiten Spieltag der Gruppenphase beim ukrainischen Champion Asowmasch Mariupol nach hartem Kampf mit 74:73 (40:41) durch.

Beste Berliner Werfer vor 2504 Zuschauern waren Julius Jenkins (22 Punkte) sowie Immanuel McElroy und Blagota Sekulic (je 12). Zum Auftakt hatte Alba gegen BT Teramo aus Italien 75:73 gewonnen. Im dritten Spiel empfängt Alba am 8. Dezember Galatasaray Istanbul. Der Bundesliga-Erste muss in der Vierer-Gruppe A mindestens Zweiter werden, um die Zwischenrunde der besten 16 Teams zu erreichen.

Das Team von Alba-Trainer Luka Pavicevic ließ sich von einem schwachen ersten Viertel (22:31) nicht aus der Ruhe bringen. Angetrieben von den treffsicheren Jenkins und McElroy kamen die Berliner bis zur Pause auf einen Zähler heran (40:41) und glichen zu Beginn des Schlussviertels zum 58:58 (31. Minute) aus. In einer spannenden Endphase, in der die Führung hin und her wechselte, bewies der Bundesligist große Nervenstärke.