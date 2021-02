Erneuter Gehaltsverzicht beim VfB Stuttgart

Von Deutsche Presse-Agentur

Auf einem Parkplatz in Weingarten haben sich etwa 70 Menschen getroffen und so für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Gruppe verstieß gegen die Corona-Verordnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

So sei etwa der Mindestabstand nicht eingehalten worden. Als die Beamten die Personen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren aufforderten, den Parkplatz zu verlassen, weigerten sie sich zunächst.

Insgesamt waren demnach am Samstagabend 18 Polizisten im Einsatz.