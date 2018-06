Ermittlungen gegen Nationalspieler Reus eingestellt

Die erneuten Ermittlungen gegen Fußball-Nationalspieler Marco Reus wegen Fahrens ohne Führerschein sind eingestellt worden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Dortmund am Freitag mitteilte, konnte dem 26-Jährigen nach „Vernehmungen zahlreicher Zeugen“ und „Auswertung von Lichtbildern“ nicht nachgewiesen werden, in weiteren Fällen als bislang bekannt ein Fahrzeug geführt zu haben.

Der Mittelfeldspieler des Bundesligisten Borussia Dortmund hatte im vergangenen Winter wegen Fahrens ohne Führerschein in sechs Fällen einen Strafbefehl in Höhe von 540 000 Euro erhalten. Damit war der Fall zunächst abgeschlossen. Nach Hinweisen von Zeugen auf weitere Fahrten leitete die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen ein und befragte unter anderem auch den damaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp als Zeugen.

Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Offensivspieler „seine PKW auch Freunden und Bekannten zur Verfügung gestellt hatte, die ihm zum Teil ähnlich sehen“. Wie die Behörde mitteilte, seien in drei Fällen „zweifelsfrei“ andere Personen als Reus „geblitzt“ worden. Auch die Aussage eines Zeugen, der Reus im April 2015 beim Führen eines Fahrzeuges erkannt haben will, konnte widerlegt werden. Reus hatte ein Alibi und war nicht in der Stadt.

