Ergebnisse und Tabelle Portugal - 20. Spieltag

Von Cäcilia Krönert

„ So wie Sie ihren Teil für die Region beitragen, so sind auch wir ein Stück der Region und wollen ein Stück zurückgeben“, sagte Hubert Rist am Montag in der Sparkassen-Filiale am Stadtsee. „Gemeinschaft funktioniert durch Vereine, das ist unsere Botschaft“, gab der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch bei der Scheckübergabe der jährlichen Spende aus dem PS-Sparen an die geladenen Vertreter der Turn- und Sportvereine Pfullendorfs und Umgebung zu verstehen.