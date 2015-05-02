Ergebnisse und Tabelle Italien - 34. Spieltag

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Sampdoria Genua-Juventus Turin0:1Sassuolo Calcio-US Palermo0:0AS Rom-CFC Genua2:0Inter Mailand-Chievo Verona0:0Hellas Verona-Udinese Calcio0:1Atalanta Bergamo-Lazio Rom1:1AC Florenz-AC Cesena3:1SSC Neapel-AC Mailand3:0Cagliari Calcio-FC Parma4:0FC Turin-FC Empoli0:1RangVereinSpieleTorverhältnisPunkte1.Juventus Turin3464:19792.AS Rom3448:25643.Lazio Rom3464:32634.SSC Neapel3462:43595.AC Florenz3449:42526.Sampdoria Genua3441:37517.CFC Genua3449:40508.Inter Mailand3450:39499.FC Turin3440:374810.AC Mailand3446:454311.US Palermo3446:484312.FC Empoli3439:424113.Udinese Calcio3438:454114.Chievo Verona3425:334115.Hellas Verona3441:584016.Sassuolo Calcio3439:523717.Atalanta Bergamo3432:473318.Cagliari Calcio3442:632719.AC Cesena3432:612420.FC Parma3427:6616
FC Parma: 7 Pkt. Abzug wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten
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