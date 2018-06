Auf Wochenmärkten sind Erdbeeren bereits seit Wochen der Renner. Und in den Supermärkten gibt es die rote Frucht ohnehin das ganze Jahr über – wenn auch außerhalb der Saison nicht aus Deutschland. Doch wo können Aalener Erdbeeren noch selbst pflücken?

Diese Frage stellen sich auch einige User in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Aalen bist“. Enttäuscht sein werden sie allerdings von der Antwort. Die einst beliebten Erdbeerfelder an den Limes-Thermen, im Grauleshof und in Hermannsfeld zwischen Essingen und Mögglingen gibt ...