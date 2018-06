Erfolgreiche Kopf-OP bei Heidenheim-Keeper Zimmermann

Heidenheims Torhüter Jan Zimmermann ist erfolgreich am Kopf operiert worden. Dabei wurde dem 29 Jahre alten Torwart eine Geschwulst am Hinterkopf entfernt. Zimmermann gehe es „den Umständen entsprechend gut“, teilte der Fußball-Zweitligist mit.

Allerdings muss der Keeper zur Beobachtung noch im Krankenhaus bleiben. „Wir sind froh, dass die Operation soweit erfolgreich verlaufen ist und Jan mittlerweile wieder wohl auf ist“, sagte FCH-Geschäftsführer Holger Sanwald.

Zimmermann war in der Partie beim FC St. Pauli am 8. November mit dem gegnerischen Stürmer Ante Budimir zusammengeprallt und hatte dabei einen Fußballschuh an den Kopf bekommen. Er musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus, konnte aber später mit der Mannschaft heimreisen. Bei einer späteren Untersuchung wurde die Geschwulst festgestellt. Zimmermann wird einige Monate ausfallen.