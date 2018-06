Entwarnung: Nationalspieler Gündogan nur leicht verletzt

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich beim Sieg mit Manchester City im Ligapokal gegen West Bromwich Albion (2:1) nur eine leichte Verletzung zugezogen und wird voraussichtlich schon in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen, gab Man City bekannt.

Gündogan war zuvor von der medizinischen Abteilung des Premier-League-Vereins untersucht worden. Dabei sei „keine erhebliche Verletzung“ festgestellt worden, hieß es in der Mitteilung, die der Club auf seiner Website veröffentlichte.

Gegen West Bromwich Albion hatte Gündogan erstmals nach neunmonatiger Verletzungspause wieder in der Startelf der Skyblues gestanden und die Vorlage zum 1:0 gegeben. Nach einem Foul musste er jedoch mit Beschwerden am Knie ausgewechselt werden. „Das betroffene Knie ist nicht das, was Ilkay nach seiner letzten Verletzung in Watford für neun Monate außer Gefecht gesetzt hat“, teilte Man City mit.

