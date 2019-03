Entwarnung bei Sané - Klostermann angeschlagen

„Jetzt reicht’s. Bürger empört euch“, mit diesen Worten rufen Sabine Streit und Katrin Messinesis per Flyer zur Demonstration gegen den geplanten Rasthof an der B30 in Bad Waldsee auf. Am Samstag, 23. März, um 11 Uhr wollen sie auf dem Rathausplatz mit möglichst vielen weiteren Rasthof-Gegnern auf die Nachteile des Konzepts hinweisen. Zur gleichen Zeit hat Rasthof-Befürworter Sebastian Weinig zur Gegen-Demonstration auf der Grabenmühle aufgefordert.