Entschieden: Holtby möchte für Deutschland spielen

Mainz (dpa) - Lewis Holtby hat sich entschieden - gegen England und für eine Zukunft bei Bundestrainer Joachim Löw.

„Meine Entscheidung steht, ich möchte für Deutschland spielen“, sagte der Kapitän der deutschen U 21-Nationalmannschaft im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Der 20 Jahre alte Fußball-Profi des FSV Mainz 05 könnte international auch für England spielen, weil sein Vater ein gebürtiger Brite ist. „Mein Vater akzeptiert es“, sagte Holtby, der früher auch ein glühender England-Fan gewesen war.

Noch lassen die FIFA-Statuten Holtby die freie Wahl. Der Mittelfeldspieler hat zwar schon für Deutschland in der U 21-Auswahl gespielt. Aber festgespielt für einen Verband ist ein Akteur erst nach einem Pflichtspiel im A-Team. So war es im vergangenen Jahr auch bei Mesut Özil, der sich ebenso für die Türkei hätte entscheiden können. Erst durch seinen Auftritt im deutschen WM- Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan (2:0) im August 2009 war ein zukünftiger Einsatz für die Türkei endgültig ausgeschlossen. Zuvor war er schon von Löw in einem Freundschaftsspiel gegen Norwegen (0:1) in der A-Nationalmannschaft eingesetzt worden.

Nach einer Wadenverhärtung, die er beim Mainzer 2:1-Sieg in München erlitt, rechnet Holtby nicht mit einer längeren Zwangspause. Seine Auswechslung zur Pause sei „eine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen, sagte die Leihgabe des FC Schalke 04. Holtby glaubt, dass er am 2. Oktober im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim wieder einsatzfähig ist. Mit einer weiteren guten Leistung kann sich das Spielmacher-Talent auch für eine baldige Länderspiel-Berufung durch den Bundestrainer empfehlen. Löw hat angekündigt, beim Testspiel am 17. November in Schweden weitere Talente zu testen.