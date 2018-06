Emanuel Buchmann klettert auf Platz sechs

Der britische Radprofi Geraint Thomas hat seine Führung beim Critérium du Dauphiné ausgebaut. Der deutsche Ex-Meister Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe verbesserte sich am Samstag auf der vorletzten Etappe in La Rosière auf den sechsten Platz im Gesamtklassement. Der Ravensburger landete auch im Tagesklassement nach 110 Kilometern mit einem harten Schlussanstieg auf Platz sechs und untermauerte seine derzeit starke Form.

Der Sky-Profi Thomas führt die Gesamtwertung im Gelben Trikot jetzt mit 1:29 Minuten vor seinem Landsmann Adam Yates und dem Franzosen Romain Bardet (+2:01) an. Schnellster auf der Bergstation La Rosière war am Samstag der Spanier Pello Bilbao aus dem Astana-Team, der sich als Solist 21 Sekunden vor Thomas ins Ziel gerettet hatte. Die Generalprobe für die am 7. Juli startende Tour endet am Sonntag auf dem Mont Blanc. Thomas dürfte sein erster Dauphiné-Erfolg kaum noch zu nehmen sein.

Am Schlussanstieg hinauf nach Las Rosière begannen die Spielchen, als sich die Klassement-Fahrer gegenseitig attackierten. Kletterass Emanuel Buchmann hielt mit dem Tempo zunächst mit und querte am Ende als Sechster die Ziellinie. Die vorletzte Etappe war die Königsetappe der diesjährigen Dauphiné-Rundfahrt. Mit 110 Kilometern war die sechste Etappe die kürzeste, aber mit zwei Bergwertungen der HC-Kategorie und einer Bergankunft der ersten Kategorie eine der schwersten.

Unmittelbar nach dem Start machte sich eine Gruppe von 27 Fahrern auf den Weg und formte die Fluchtgruppe des Tages. Lukas Pöstlberger repräsentierte die Farben von Bora-hansgrohe in dieser Gruppe, welche schnell mehr als zwei Minuten Vorsprung auf das Peloton hatte. Als das Rennen im zweiten Anstieg des Tages war, verloren viele Fahrer den Anschluss, Pöstlberger war in der Verfolgergruppe wenige Sekunden hinter der neuen zehn Fahrer großen Fluchtgruppe. Im Laufe der Etappe zerbrach auch diese Gruppe und wie erwartet bestand kurz vor dem letzten Anstieg das Rennen aus vielen kleinen Gruppen. Emanuel Buchmann war in der ersten Verfolgergruppe, nur wenige Sekunden hinter dem alleinigen Führenden. Sieben Kilometer vor dem Ziel versuchte der Ravensburger nach vorne zu fahren, doch die Gruppe mit dem Führungstrikot setzte nach. Bei der Vier-Kilomoeter-Marke musste Buchmann seine Kontrahenten ziehen lassen und wurde letztlich Sechster. Im Gesamtklassement kletterte er ebenfalls auf Rang sechs.