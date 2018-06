EM-Meistertrainer Santos verlängert in Portugal bis 2020

Fernando Santos hat seinen Vertrag als Nationaltrainer von Fußball-Europameister Portugal bis 2020 verlängert.

Man habe dies bereits im Mai, also noch vor dem Gewinn des EURO-Titels in Frankreich, beschlossen, sagte Verbandspräsident Fernando Gomes in Oeiras bei Lissabon. „Wir wussten damals schon, dass Fernando die richtige Person war“, erklärte Gomes.

Der 61 Jahre alte Trainer versicherte unterdessen an der Seite von Gomes, die „Lusos“ wollten sich nun auf keinen Fall ausruhen. „Wir werden weiter hart arbeiten. Für uns zählt nur der Sieg“, betonte er. Druck, beim Confederations Cup 2017 in Russland einen weiteren Titel holen zu müssen, spüre er nicht: „Ich bin schon zu alt, um mich unter Druck setzen zu lassen.“ Es sei aber klar, dass Portugals Fußball nun „einen neuen Status“ habe.

Im EM-Finale hatte das Team von Santos und Stürmerstar Cristiano Ronaldo am 10. Juli im Stade de France bei Paris Gastgeber Frankreich durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung bezwungen und für Portugal den ersten großen internationalen Titel gewonnen.