EM Finale in Budapest? Der wirklich letzte Beweis

Das kam überraschend. Aus dem Nichts scheint sich eine Pandemie angeschlichen zu haben, die mit all ihren Auswirkungen und Konsequenzen ein gemütliches Paneuropäisches Fußballspektakel beeinträchtigt. Ironie aus! Natürlich war abzusehen, dass das Coronavirus nicht nur einen Strich, sondern gleich mehrere durch ein theoretisch durchgetaktetes Turnier machen wird. Nun ist es also die Delta-Variante des Virus, wegen der England zu meiden ist, beziehungsweise für Reisewillige Konsequenzen bereit hält. Doch nicht mit der UEFA. Die verhandelt kräftig, um dem munteren Reisevölkchen um Fans, Fußballer, Betreuer und Offizielle doch noch Unannehmlichkeiten zu ersparen. Sondererlaubnis? Bitte gerne!

Sollte diese dem VIP-Klientel und allen übrigen Willigen gewährt werden, ist dies der überfällige letzte Beweis, dass der Fußball – anders als so oft propagiert – eben doch eine Sonderrolle einnimmt und klar bevorzugt wird. Dass es überhaupt zu solchen Verhandlungen kommt, zeigt zudem, welche Geisteshaltung dahinter steckt. Denn die Frage, die sich aufdrängt ist ja, ob das Finale verlegt werden soll, um die Bevölkerung – inklusive der englischen – zu schützen oder ob es darum geht, den Ablauf nicht zu zerstören oder gar noch Fans durch Unnanehmlichkeiten vom Spektakel fernzuhalten. Die Antwort scheint klar. Ein Finale in Budapest vor knapp 60 000 Zuschauern würde der UEFA wahrscheinlich sogar ganz lieb sein, stünde es doch genau für die Illusion, die aufrechterhalten werden soll. Da die EM weltweit ohnehin kritisch betrachtet wird, würde die Entscheidung für Budapest den bereits erlittenen Imageschaden also lediglich ein wenig erhöhen. Doch wie heißt es vonseiten der UEFA so schön: Man habe „immer einen Notfallplan“. Na dann.