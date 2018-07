Elson macht VfB Lust auf Champions League

Auch deshalb hatte der Coach ausgerechnet beim Heimauftakt gegen die Breisgauer seinen Kapitän Thomas Hitzlsperger zur Schonung aus dem Kader gestrichen. „Das hat für mich einfach Sinn gemacht. Man muss auch mit ein bisschen Weitblick denken, weil ja auch die Alternativen da sind“, erklärte Babbel seine Rotation ganz im Stile seines Lehrmeisters Ottmar Hitzfeld. Den Beweis für diese These trat vor allem Elson an, nachdem Hitzlspergers erster Vertreter Martin Lanig zur Pause wegen eines Kreuzbandrisses den Platz räumen musste und wohl sechs Monate ausfällt.

Fortan machte Joker Elson einen Langweiler zum Spektakel. Pawel Pogrebnjaks erstes Tor im VfB-Dress leitete der 27-Jährige per Eckball ein (53. Minute), dann traf er vor 41 500 Zuschauern selbst per Foulelfmeter (65.) und 30-Meter-Kracher (76.). „Mein bester Tag hier in Stuttgart, zusammen mit der Vertragsverlängerung“, schwärmte der Mittelfeld-Wirbler, der beim VfB lange als Fehleinkauf galt. „Es beeindruckt mich, wenn ein Spieler, der abgeschrieben war, so zurückkommt“, lobte Torwart Jens Lehmann. „Er ist immer eine Waffe, die ich bringen kann“, meinte Babbel.

Sein Team indes präsentierte sich auf der Stadion-Baustelle als noch ziemlich unfertiges Projekt. Erst Julian Schiebers 4:2 in der 89. Minute beendete das Zittern des Favoriten, der zuvor eine hohe Fehlerquote mit deutlichen Abstimmungsmängeln verknüpft hatte. „Unser Spiel muss noch besser werden“, forderte Stürmer Cacau. Doch den als Gestalter geholten Alexander Hleb behindert noch seine mangelnde Fitness. „Ich bin erst bei 55 Prozent meiner Leistung. Ich brauche noch ein paar Wochen“, bekannte der Weißrusse.

Angesichts der noch vorhandenen Stuttgarter Schwächen grämten sich die Freiburger über einen verpassten Coup. „Die Chance war da“, meinte Trainer Robin Dutt. Mohamadou Idrissou hatte den Aufsteiger mit zwei Treffern (71./85.) im Spiel gehalten. „Wir haben eindeutig zu hoch verloren. Wir haben den VfB schon so weit gehabt, dass die Zuschauer gepfiffen haben“, sagte Kapitän Heiko Butscher.

Besonders der zweifelhafte Elfmeter, den Pogrebnjak gegen SC-Torwart Manuel Salz herausholte, schmerzte die Gäste. Nach dem Spiel kritisierten die Freiburger Schiedsrichter Lutz Wagner (Hofheim), der zunächst wohl auf Schwalbe entschieden hatte, dann aber von seinem Assistenten umgestimmt wurde. „Ich vertraue Lutz Wagners erstem Gefühl“, bemerkte Dutt spitz, setzte jedoch zugleich auf den Lerneffekt für seine Mannen: „Solche Spiele helfen uns.“