Elf Zahlen zum 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Corona stresst auch im Raum Bad Waldsee viele Eltern gewaltig. Einige fühlen sich aufgrund von persönlichen, sozialen oder finanziellen Problemen sogar regelrecht ausgebrannt.

Fachliche Hilfestellungen bietet in solchen Fällen die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee mit Ulrike Weissenhorn an, die gut vernetzt ist und vertraulich arbeitet. Am Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag ist die Diplom-Sozialarbeiterin (FH) in ihrem Büro im evangelischen Pfarramt anzutreffen für eine individuelle Beratung, die vorher entsprechend ...