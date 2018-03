Elf Zahlen zum 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Nass, kalt, ungemütlich. Doch auch wenn das Wetter in Neu-Ulm eher zum Daheimbleiben einlud, mussten rund 12.600 Bürger raus. Am Sonntagmorgen mussten sie ihre Wohnungen verlassen und nach dem Neuschnee der Nacht durch Schneematsch stapfen, wenn sie nicht schon am Samstag das Weite gesucht hatten. Denn für die Entschärfung einer eine halbe Tonne schweren Fliegerbombe wurde eine Sperrzone von 500 Meter rund um den Blindgänger eingerichtet. Polizisten sperrten ab 8 Uhr die Straße ab.