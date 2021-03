Eistänzer Müller/Dieck erreichen souverän das Kür-Finale

Wie kann der Schulbetrieb nach den Osterferien trotz steigender Infektionszahlen wieder beginnen? Darüber will sich die Landesregierung am Montagnachmittag mit Lehrern, Schulleitern, Schülern und Eltern austauschen.

Was die Eltern zum Schutz ihrer Kinder fordern, hat der Landeselternbeirat (LEB) bereits am Freitag in einem Zehn-Punkte-Plan veröffentlicht.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Mittwoch mehr Unterricht an den Schulen nach Ostern in Aussicht gestellt.