Eishockey-Talent Bokk an Carolina Hurricanes abgegeben

Zollern will an seinen Kündigungsplänen festhalten. Die 23 am Standort Herbertingen beschäftigen Mitarbeiter würden in den kommenden Tagen ihre Kündigung erhalten. Dies stellte der Leiter des Geschäftsfeldes Antriebstechnik, Raik Flämig, am Dienstag nach Gesprächen mit dem Betriebsrat klar.

Als Begründung nannte Flämig einen „brutalen Rückgang bei den Auftragseingängen“. Die Vorwürfe der Gewerkschaft IG Metall, Zollern hätte erst andere Maßnahmen wie den Abbau von Arbeitszeitkonten oder Kurzarbeit ergreifen müssen, weist Flämig ...