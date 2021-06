Eishockey-Profi Grubauer ist drittbester Torwart der NHL

Von Schwäbische Zeitung

Die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall hat die geplante Schließung des Tuttlinger Standorts von Medizintechnik-Unternehmen Smith and Nephew deutlich kritisiert. Sie kündigt in einer Pressemitteilung an, für den Erhalt der mehr als 230 Arbeitsplätze kämpfen zu wollen.

Klaus-Peter Manz, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt, konnte es nicht glauben, als er am Mittwoch, 23. Juni, telefonisch vom Betriebsratsvorsitzenden Rainer Friedrich von der kompletten Schließung des Smith and Nephew-Standorts in Tuttlingen erfuhr.