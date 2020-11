Eishockey-Nationalspieler Pietta wechselt nach Ingolstadt

Nationalspieler Daniel Pietta verlässt nach mehr als 16 Jahren die Krefeld Pinguine und wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum ERC Ingolstadt.

Das gaben die Oberbayern am Dienstag bekannt und sprachen von einem „dicken Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt“. Der in Krefeld geborene Profi war seit der Saison 2003/04 in der DEL ausschließlich für die Pinguine aufgelaufen und in den vergangenen Spielzeiten einer der besten deutschen Stürmer. Der 33-Jährige bestritt bisher 792 DEL-Spiele und sammelte 631 Scorerpunkte.

