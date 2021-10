Eishockey-Nationalspieler Gawanke zu Farmteam geschickt

Eishockey-Nationalspieler Leon Gawanke hat den Sprung in den NHL-Kader der Winnipeg Jets erneut verpasst.

Gut eine Woche vor dem Start in die neue Saison gab das kanadische Team bekannt, dass der Verteidiger zusammen mit sieben weiteren Profis zu den Manitoba Moose in der zweitklassigen AHL geschickt werde. Die Moose sind das Farmteam der Jets. Gawanke war 2017 in der fünften Runde des Drafts von den Winnipeg Jets ausgewählt worden, kam aber bislang noch nicht in der besten Eishockey-Liga der Welt zum Einsatz.

