Eisbären Berlin siegen bei den Kölner Haien

Die Trauer in Munderkingen und im Teilort Algershofen ist groß. Am Montag ist Rosa Nisch, die seit 1999 im Gemeinderat tätig war, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Sie hinterlässt bedeutsame Spuren sowohl in ihrer Familie als auch im Gemeinderat.

Geboren in Ertingen zog es Rosa Nisch 1973 nach Algershofen. Dort führte sie mit ihrem Mann erfolgreich ein Unternehmen, das vor einigen Jahren Sohn Joachim übernommen hat. Das Viehhandelunternehmen Nisch handelt europaweit mit Muttersauen, Zucht- und Schlachtferkeln.