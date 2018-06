Eisbären wahren Finalchance in European Trophy

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben in der European Trophy durch einen Heimerfolg ihre Chancen auf das Erreichen der Finalrunde gewahrt. Im vorletzten Gruppenspiel bezwang der deutsche Eishockey-Meister den finnischen Vertreter Kärpät Oulu mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Die Treffer für die Berliner erzielten vor 6800 Zuschauern zweimal James Sharrow (1., 29.) und Mark Katic (19.). Finnlands Ex-Meister stellte sich als bisher stärkster Trophy-Gegner der Eisbären in der Arena am Ostbahnhof vor. „Es war eine sehr intensive Partie gegen sehr bewegliche Finnen“, sagte der Berliner Stürmer Mads Christensen.

Durch den zeitgleichen 4:1-Sieg des ungeschlagenen Spitzenreiters Lulea HF bei den Hamburg Freezers stehen die Eisbären bereits vor der abschließenden Partie bei den Schweden als Zweiter der North Division fest. Um sich jedoch als eines der punktbesten zweitplatzierten Teams für das Finale im Dezember in Wien und Bratislava zu qualifizieren, benötigt der DEL-Rekordmeister am 23. Oktober in Lulea wenigstens noch einen weiteren Zähler.