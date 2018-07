Eisbären übernehmen DEL-Spitze - Hannover siegt

Berlin (dpa) - Trotz einer Niederlage haben die Eisbären Berlin die Tabellenspitze in der deutschen Eishockey-Liga (DEL) übernommen. Die Berliner verloren das Spitzenspiel gegen DEL-Rekordchampion Adler Mannheim mit 3:4 nach Verlängerung und verdrängten dank Punktgewinn die Lions von Platz eins.

Mannheim verbesserte sich auf den dritten Platz. In einem weiteren Spiel gewannen die Hannover Scorpions das Kellerduell bei den Kölner Haien trotz eines 1:5-Rückstandes noch mit 6:5 nach Verlängerung und schoben sich auf Rang elf.

Vor 14 200 Zuschauern in der O2-World ließen sich die Hauptstädter, die ohne ihren verletzten Kapitän und Topscorer Steve Walker antraten, vom 1:3-Rückstand nicht beirren und glichen durch Constantin Braun (29. Minute) und André Rankel (39.) aus. Ausgerechnet ein Fehler des ansonsten starken Adler-Keeper Frederick Brathwaite, der zum 2:3-Anschluss führte, brachte die Eisbären zurück ins Spiel. Ronny Arendt bescherte den kampfstarken Mannheimern mit seinem Tor in der Verlängerung doch den Auswärtssieg (63.).

Gegen den Tabellennachbarn aus Hannover sahen die Kölner vor 9081 Zuschauern in der Lanxess-Arena lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Die Rheinländer führten zehn Minuten vor Schluss noch mit 5:1. Doch die von Ex-Bundestrainer Hans Zach trainierten Scorpions bewiesen tolle Moral, die Chris Herperger 32 Sekunden vor dem Ende mit dem 5:5 belohnte und in der Verlängerung mit dem 6:5 (65.) krönte. Für die Haie war es die vierte Niederlage in Folge.