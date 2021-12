Eintracht-Frauen verpassen nach Remis Tabellenspitze

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst. Die Hessinnen trennten sich am Freitagabend von Turbine Potsdam mit 3:3 (3:2).

Mit 22 Zählern schoben sich die Frankfurterinnen vorübergehend zumindest auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem punktgleichen Spitzenreiter VfL Wolfsburg, der wie Bayern München (21) und die TSG 1899 Hoffenheim (20) am Wochenende aber noch im Einsatz ist.

Melissa Kössler brachte die Gäste nach nicht einmal 30 Sekunden in Führung, die Laura Prasnikar in der 2. Minute ausglich. Danach entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Nicole Anyomi (10.) zum 2:1, doch Selina Cerci (16.) egalisierte nur wenige Minuten später für Turbine. Barbara Dunst (29.) schoss das 3:2 für die Gastgeberinnen, Dina Orschmann glich zum 3:3 aus (86.). In der Schlussphase sah die Potsdamerin Karen Holmgaard (88.) die Gelb-Rote Karte.

