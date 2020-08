Eintracht Frankfurt leiht Zalazar an St. Pauli aus

Die Stadt Friedrichshafen bittet um Hinweise: Auf dem Gelände des städtischen Friedhofes an der Hochstraße sowie auf dem Friedhof Jettenhausen wird in den letzten Wochen und Monaten verstärkt unerlaubt Grün- und Hausmüll in den Mülltonnen und an den Müllcontainern abgestellt. Doch nicht nur die illegale Abfallentsorgung stört die Ruhe auf den Friedhöfen: Immer häufiger nehmen Fahrradfahrer eine Abkürzung über das Gelände.

