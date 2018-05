Eintracht Braunschweig nur 0:0 in Sandhausen

Eintracht Braunschweig hat die Chance verpasst, sich in der 2. Fußball-Bundesliga deutlicher von der Abstiegszone abzusetzen. In einer spielerisch schwachen Partie erkämpften die Niedersachsen am Sonntag beim SV Sandhausen aber ein gerechtes 0:0.

Nach dem 1:2 zuletzt gegen Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern rehabilitierte sich die Eintracht vor 4381 Zuschauern zumindest teilweise und verschaffte ihrem unter Druck stehenden Trainer Torsten Lieberknecht etwas Luft. Die beste Torchance vergab Domi Kumbela mit einem Schuss an den Pfosten (34. Minute). Damit steht die Eintracht weiter nur drei Punkte vor dem Aufstiegs-Relegationsplatz.

