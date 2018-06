Eindringling beim FC Bayern: Polizei nimmt Mann fest

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern ist ein junger Mann unerlaubt ins Vereinsgebäude eingedrungen und daraufhin festgenommen worden.

Wie die Münchner Polizei bestätigte, griffen Sicherheitsleute des Vereins am Morgen eine Person auf, die sich in den Räumlichkeiten an der Säbener Straße aufhielt. Dabei soll es sich um einen Mann im Alter von 18 bis 21 Jahren handeln, der wegen anderer Vergehen bereits unter Jugendarrest steht. Er wurde gegen 09.45 Uhr der Polizei übergeben.

Ein Polizeisprecher sagte, gegen den Mann liege ein „dringender Verdacht eines Eigentumsdeliktes“ vor, er habe bei den Bayern also etwas gestohlen. Worum es sich dabei handelt, konnte er nicht sagen. Der Verein war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der Mann, der schon vor Tagen an der Säbener Straße aufgefallen sein soll, wurde von der Polizei an seine Jugendarreststelle übergeben, wie der Sprecher erklärte. Nach einem Bericht der Münchner „tz“ soll er sich als Spieler der zweiten Mannschaft ausgegeben haben, um in die Kabinen des FC Bayern zu gelangen.

Bericht "tz"