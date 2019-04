Ein Traum wird wahr: Towerstars sind DEL2-Meister

Die Ravensburg Towerstars sind DEL2-Meister! Dank eines restlos überzeugenden 5:1-Siegs gegen die Löwen Frankfurt gewannen sie die Finalserie am Sonntagabend völlig verdient mit 4:2.

Nach der Schlusssirene kannte der Jubel in der heimischen CHG-Arena keine Grenzen mehr. Ein Traum für Verein und Fans wurde wahr.

„Der Stolz Oberschwabens“ macht damit eine ganze Region froh. Acht Jahre nach der ersten Meisterschaft darf sich Ravensburg wieder mit dem Titel in der Deutschen-Eishockeyliga 2 schmücken.

Ein wunderbares erstes Drittel nährte früh die Hoffnungen, dass es an diesem Sonntagabend etwas werden könnte mit dem DEL2-Titel für die Towerstars.

Von Beginn an wirkten sie hochkonzentriert, in der Abwehr – wenn auch erneut ohne Ondrej Pozivil – sicher und im Angriff zielstrebig. Schon das erste Powerplay nutzten die Ravensburger.

Adam Mitchell war gerade mal 15 Sekunden draußen, da nutzte David Zucker eine große Lücke vor dem Tor von Goalie Ilya Andryukhov aus - 1:0 für die Towerstars! Die CHG-Arena bebte. Frankfurt fiel recht wenig ein, um dagegenzuhalten.

Zwar bat sich die eine oder andere Chance, so richtig in der Luft lag der Ausgleich aber nicht. Bei einer zweifachen Überzahl legten die Towerstars nach. Kapitän Vincenz Mayer fuhr mit Puck in den Slot, legte auf Robbie Czarnik ab und der war beim zweiten Versuch ins lange Eck erfolgreich.

Auch im zweiten Abschnitt kontrollierten die Ravensburger die Partie. Die Körpersprache war eindeutig: Heute lassen wir uns die Titelchance vor eigenem Publikum nicht nehmen.

Heute nicht! Frankfurt dagegen verhielt sich so, als ob der Sieg am Freitag so gar nichts bewirkt hätte. Von unbedingtem Willen, Spiel sieben in eigener Halle zu erzwingen, war nichts zu merken. Defensiv war die Löwen-Leistung auch eines Spitzenteams nicht würdig.

Andreas Driendl (36.) hatte – wie im ersten Drittel Zucker – kaum Gegenwehr im Slot und traf zum 3:0. „Deutscher Meister wird nur der ERV!“, sangen die Towerstars-Fans, die sich so langsam aber sicher mit dem zweiten Titel der Vereinsgeschichte rechnen durften.

Als David Zucker in den ersten drei Minuten des Schlussdrittels noch zwei Treffer nachlegte, brachen endgültig alle Dämme. 5:0! Gegen Frankfurt!

Den Hauptrundensieger! Den Favoriten auf den Titel! Alles egal. Besonders an diesem Abend. Was hatten die Towerstars nicht zu kämpfen in dieser Serie? Rückstand aufgeholt in Spiel eins, Niederlage in Spiel zwei, Riesenrückstand in Spiel drei aufgeholt, überzeugender Sieg in Spiel vier, Niederlage in Spiel fünf – und jetzt das: Frankfurt an die Wand gespielt.

Frankfurt dominiert. Frankfurt klar und deutlich gezeigt, dass an diesem Abend nur einer gewinnen wird. „Oh, wie ist das schön?“, hallte es durch die CHG-Arena. Und Ravensburg spielte sich in einen Meisterrausch. Auf der Tribüne gab’s sogar La Ola! Und Freude pur.

Als es endlich geschafft war. Schönes Geste: In der letzten Minute wurde Michael Boehm für den überragenden Jonas Langmann eingewechselt. 54 Sekunden später rasten alle Towerstars auf ihn zu und bildeten eine einzige große Jubeltraube an der Bande.