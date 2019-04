Ein Stuttgarter und der Traum von der NFL

Dass Jakob Johnson ein sehr talentierter American Footballer ist, haben in der vergangenen Saison die Ravensburg Razorbacks feststellen müssen. In der Relegation zur German Football League (GFL) Süd hatten die Ravensburger größte Probleme mit dem fast zwei Meter großen Tightend der Stuttgart Scorpions. Die GFL hat Johnson nun fürs Erste hinter sich gelassen – er steht kurz vor einem Engagement in der National Football League, der besten Footballliga der Welt.

Über ein Auswahlcamp hat sich der 24-Jährige, der einen US-amerikanischen Vater und eine deutsche Mutter hat, in die Trainingsmannschaft der New England Patriots gespielt. Drei Monate lang ackerte und rackerte Johnson in einer Football-Akademie in Florida – mit Erfolg. Als einer von nur vier Spielern aus diesem Camp hat sich der Stuttgarter für einen Platz in einer NFL-Trainingsmannschaft empfehlen können. Beim aktuellen Super-Bowl-Sieger, der Übermannschaft der vergangenen Jahre. Nun will er sich für einen Platz im regulären 53-Mann-Kader empfehlen. Dann wäre die NFL tatsächlich Realität.