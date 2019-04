Ein „Spiel für die Ewigkeit“: Spätestens nach dem 4:5 kennt ganz Deutschland Heidenheim

Es war keine Rappergang, die da an diesem späten Mittwochabend auffällig gekleidet durch die Katakomben der Allianz Arena zum Ausgang schlich. Es waren die nicht zum Einsatz gekommenen Nationalspieler Manuel Neuer, David Alaba, Alphonso Davies und einer, der gerne Nationalspieler geblieben wäre: Jérôme Boateng.

Der hatte das Fast-Debakel des FC Bayern München als Einwechselspieler auf dem Platz erlebt. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, Fußballer drehen gerne mal den „Swag“ auf, setzen voll auf auffällige Klamotten. Auch wenn der 1. FC Heidenheim den Rekordmeistern ein total verrücktes 5:4 abgenötigt hatte.

Ich hab vorhin auf mein Handy geschaut, mir haben sehr viele Leute geschrieben. Jemand hat uns auch als Halbfinalist der Herzen bezeichnet. Trainer Frank Schmidt

Und während die ersten Bayern schon in Privatklamotten die Allianz Arena verließen, standen die Heidenheimer noch in ihren weißen Ausweichtrikots bei den Reportern, abgekämpft, noch nicht geduscht, aber redselig. Die Kicker von der Ostalb hatten soeben ein Spiel erlebt, das so viele Bilder, so viele Geschichten produziert hatte, die sie noch ihren Enkeln erzählen können.

Besser noch: Sie waren die Hauptdarsteller dieser Geschichten gewesen, ohne sie, ohne ihren Mut, ohne ihre enorme Laufbereitschaft hätte es dieses „Spiel für die Ewigkeit“ (Dreifachtorschütze Robert Glatzel) nicht gegeben.

Robert Glatzel (l) und Norman Theuerkauf von Heidenheim jubeln über das Tor zum 1:1. (Foto: Sven Hoppe)

Dass die Heidenheimer schließlich doch nicht als Pokalhelden zurück auf die Ostalb fuhren, dass die „Niederlage erst einmal weh“ tat, wie Glatzel erläuterte und ergänzte: „wir schießen vier Tore und scheiden aus, das ist sehr bitter“, das alles änderte nichts an der Tatsache, dass sich die Kicker von der Brenz in die Herzen der deutschen Fußballfans gespielt haben.

10 000 Heidenheimer im Stadion, Millionen vor dem Fernseher erlebten dieses epische Duell. „Wir wollten uns bestmöglich verkaufen“, erklärte Torwart Kevin Müller. Das gelang. Und mehr noch: „Deutschland verliebt in Heidenheim“, titelte die „BILD“ gar.

Ob sich zwischen Fußball-Deutschland und Heidenheim wirklich eine nachhaltige Liebesbeziehung entwickelt? Gut möglich. „Ich hab vorhin auf mein Handy geschaut, mir haben sehr viele Leute geschrieben. Jemand hat uns auch als Halbfinalist der Herzen bezeichnet“, erklärte Trainer Frank Schmidt. Auch er war ein wenig traurig, dass es nichts geworden war mit der Sensation, auch er war aber sehr stolz auf seine Spieler.

Das unfassbare Resultat. (Foto: Imago)

Und er hatte wieder einmal bewiesen, was es heißt, einen Matchplan umzusetzen. Mutig sollte seine Mannschaft auftreten in diesem besonderen Spiel, mutig trat sie auf. Selbst gegen Bayern. Viel laufen sollte die Elf, und sie lief enorm viel. Irgendwie war es auch ein gefühlter Coaching-Sieg von Schmidt gegenüber Niko Kovac, dem Bayern-Trainer. Der Bayern-Trainer hatte vorher angekündigt, so schnell das erste Tor erzielen zu wollen, um die Angelegenheit schnell zu erledigen.

Das mit dem Tor klappte, der Rest ist bekannt und in aller Munde. Völlig surreal schien, dass die Bayern nach einem 4:2 noch das 4:4 kassierten.

Am Donnerstag kaufte der Club erst einmal das Stadion

Robert Glatzel wies in seiner Geburtsstadt Erstligareife nach, umworben ist er ohnehin schon, unter anderem angeblich auch vom VfB Stuttgart. Doch die ganze Mannschaft präsentierte sich am Mittwoch erstligareif. Und ein wenig können sie ja auch schielen auf die Bundesliga.

Vier Punkte beträgt vor dem 28. Speiltag der Rückstand auf den Relegationsplatz drei und Union Berlin. Am Sonntag empfängt Heidenheim (13.30 Uhr/Sky) Tabellenführer 1. FC Köln, Berlin spielt in Dresden. „Wir müssen den Kopf ganz schnell wieder hochnehmen. Wir müssen uns schnell erholen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten“, sagte Schmidt.

„Wir können eine Nacht über das Spiel nachdenken, dann bereiten wir uns auf Köln vor. Wir versuchen zuHause drei Punkte zu holen“, freute sich der emsige Rechtsverteidiger Marnon Busch schon, „das ist das Schöne an der englischen Woche.“ Wenn es läuft, dann läuft es, dann kann man nicht genug bekommen von Fußball.

Über einen Aufstieg redet offiziell niemand. Schmidt skizzierte zuletzt aber schon einmal, was in Heidenheim in diesem Fall los wäre: „Dann lassen wir die Mücken rückwärts fliegen.“

Am Donnerstag investierten die Heidenheimer einen Teil der Einnahmen schon mal in die Zukunft – auf die schwäbischste aller Arten: Sie bauten zwar kein Häusle, aber kauften ihr Stadion. Für zwei Millionen Euro erwarb der Verein die Voith-Arena von der Stadt Heidenheim.