Ein Ladenhüter namens Ronaldo

Neulich stand hier zu lesen, dass die Welt des Fußballs ein unerschöpflicher Quell unterhaltsamer Nachrichten sei. Nun hat sich herausgestellt, dass sie sogar Quell philosophisch-nachdenklicher Fragen sein kann. Etwa: Ist der Mensch mit 37 Jahren ein Fall für die geriatrische Ersatzbank? Christiano Ronaldo sieht sich plötzlich mit derlei Fragestellungen konfrontiert. Denn eigentlich finden fast alle Fußballfans den Portugiesen mehr als dufte. Andererseits schätzen ihn die gleichen Leute auch als ein wenig unflexibel ein.

Oder anders gesagt: Der erfolgsverwöhnte Superstar ist im Umgang nicht gerade einfach zu handhaben. Nur weil da ein Trainer, ein Co-Trainer und ein Rudel Assistenten am Spielfeldrand Anweisungen heraus blöken, heißt das noch lange nicht, dass ein Ronaldo auf diesem Ohr auch empfänglich wäre. Ihm eilt der Ruf einer Diva voraus. Wer Ronaldo in der Mannschaft hat, braucht eine Mannschaft, die sich devot in den Dienst dieser Diva stellt. Ansonsten herrscht im Team eine Stimmung wie im Karpfenteich, wenn die Hechte losgelassen werden.

Jedenfalls erweist sich Ronaldo auf dem internationalen Transfermarkt gerade als Ladenhüter. Und das wohl auch, weil Lothar Matthäus unvorsichtigerweise hat verlautbaren lassen, dass er den Gedanken „sexy“ fände, wenn Ronaldo zum FC Bayern wechseln würde. Es gibt Menschen, die die Matthäus’sche Meinung als sicheren Indikator betrachten, möglichst genau das Gegenteil von dem zu tun, was er äußert. Was das Gegenteil von FC Bayern wäre, wissen wir indes nicht. (nyf)