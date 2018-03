Ein Jahr nach dem 7:1: Kroos sucht das Sieger-Trikot

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (25) ist knapp ein Jahr nach dem historischen Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Brasilianer im WM-Halbfinale nicht mehr sicher, ob er das Trikot noch hat.

„Ehrlich gesagt habe ich da den Überblick verloren“, sagte der Real-Madrid-Spieler in Köln. Das Trikot vom WM-Finale gegen Argentinien habe er aber ganz sicher aufgehoben, versicherte er und gestand: „Ich bin nicht so der Trikot-Sammler.“ Die deutsche Nationalelf hatte am 8. Juli 2014 das Halbfinale gegen die brasilianische Mannschaft mit 7:1 gewonnen und ein Stück Fußballgeschichte geschrieben.

Kroos gab die Gründung einer eigenen Stiftung bekannt, mit der er kranken und todkranken Kindern helfen will. „Ich bin selbst seit knapp zwei Jahren Vater eines gesunden Kindes, kann mir aber ungefähr vorstellen, wie es ist, ein Kind Vollzeit pflegen zu müssen“, sagte der Sportler in Köln bei der Vorstellung der Toni Kroos-Stiftung. Das Projekt sei „eine Herzensangelegenheit“ für ihn.

Die Stiftung arbeitet mit einer Kölner Kinderklinik und einem Düsseldorfer Kinder- und Jugendhospiz zusammen. „Wir wollen uns um Eltern kümmern, die ihr Leben für die Pflege aufgegeben haben, aber auch Kindern Wünsche erfüllen“, sagte Kroos. Spätestens als er mit seinem Verein Real Madrid an Weihnachten Geschenke an kranke Kinder verteilt habe, sei klar gewesen, das Projekt anzugehen.

„Es gibt viele Stiftungen von anderen Spielern - und das hört sich auch immer gut an“, gab Kroos zu. Er aber wolle vom ersten Moment an dabei sein und alles „authentisch begleiten“.

Im Vorstand seiner Stiftung sitzen unter anderem seine Frau Jessica - und sein Steuerberater. Botschafter für Kroos' soziales Engagement sind „Pur“-Sänger Hartmut Engler und Hundeprofi Martin Rütter.