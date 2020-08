Ein Corona-Fall bei Massentest in Vorbereitung auf US Open

Bei einer Testreihe im Vorfeld der US Open in New York ist von 1400 Getesteten eine Person positiv auf das Coronavirus gemeldet worden. Diese sei kein Tennis-Profi, berichtete die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf den US-Verband.

Die Testreihe hatte am Donnerstag der Vorwoche begonnen, am 20. August startet das Vorbereitungsturnier „Western and Southern Open“, das wegen der Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt worden war. Am 31. August beginnen die US Open.

Dem Turnier bis zum 13. September werden in diesem Jahr allerdings zahlreiche Topspieler fernbleiben. Zuletzt hatte die Weltranglisten-Zweite Simona Halep abgesagt, bei den Frauen fehlen damit bislang sechs Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste. Bei den Herren tritt der spanische Topstar Rafael Nadal aufgrund von Sicherheitsbedenken in der Coronavirus-Krise nicht an, der Schweizer Roger Federer hat seine Saison verletzungsbedingt beendet.

Auch die deutsche Nummer zwei Julia Görges wird in New York fehlen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber steht auf der Meldeliste, hatte zuvor aber erklärt, ihre Reise nach New York lange offen zu lassen.

