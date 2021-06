Ein Allgäuer gibt plötzlich im DFB-Team den Ton an

Wie sich die Zeiten ändern: Vor drei Jahren musste die sportliche Leitung den eigenen Spielern das W-Lan im Mannschaftshotel in Watutinki, dem Waterloo aller Turnier-Herbergen, ausschalten. Um zu verhindern, dass die Kicker sich in den Nächten nicht weiter an der Konsole verausgaben.

Und dieses Mal? Wird der „Homeground“ im EM-Camp von Herzogenaurach zur Bühne mit Lagerfeuer-Atmo. Es wird gemeinsam musiziert. Jetzt weiß man auch, warum Bundestrainer Joachim Löw Stürmer Kevin Volland überraschend nominiert hat: für den guten Ton.

Der Allgäuer gibt seinen Mitspielern Gitarrenunterricht. Mit Joshua Kimmich und Serge Gnabry spielte Volland die Melodie des 90er-Hits „What‘s up?“ der Band 4 Non Blondes.

Kevin Trapp und Mats Hummels sangen mit. Zu sehen im Instagram-Post von Kamerakind Robin Koch, der dazu schrieb „Boyband izz daa“.

Bei anderer Gelegenheit lehrte Volland („Guns n’ Roses spiele ich am liebsten. Slash ist mein Lieblingsgitarrist“) abends am Pool Jonas Hofmann und Kimmich ein paar Saitengriffe für „She will be loved“ von Maroon 5. Ein Talentepool.

Der begeisterte Kimmich will sich nach dem Turnier eine Gitarre kaufen. Radio Müller bekommt Konkurrenz.

EM-Reporter Patrick Strasser berichtet täglich in seiner Kolumne „Reingegrätscht“ mit einem zwinkernden Auge von der Fußball-Europameisterschaft.