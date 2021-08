Ehlers/Pfretzschner bei Beach-EM im Achtelfinale

Nils Ehlers und Simon Pfretzschner (Hamburg/Dachau) sind bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften als zweites deutsches Männer-Duo ins Achtelfinale eingezogen.

Nach dem 23:25, 23:21, 15:11 gegen die Österreicher Robin Seidl und Philipp Waller treffen sie in der K.o.-Runde noch am frühen Freitagabend auf die Russen Nikita Liamin/Taras Myskiw. Zuvor steht bereits für die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) das Achtelfinale gegen Piotr Kantor/Bartosz Losiak aus Polen an.

In der Zwischenrunde ausgeschieden sind Alexander Walkenhorst und Sven Winter (Essen/Düsseldorf) durch ein 14:21, 21:17, 9:15 gegen die Russen Ilja Leschukow/Konstantin Semjonow. Im Frauen-Wettbewerb kam für Chantal Laboureur und Cinja Tillmann (Friedrichshafen/Münster) im Achtelfinale mit 21:13, 16:21, 13:15 das knappe Aus gegen Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina aus Lettland.

