EHC Red Bull München frustriert: „Tut wahnsinnig weh“

Nächster Tiefschlag für den Bodensee-Airport in Friedrichshafen: Kaum dass es gelungen ist, nach den Pleiten von Intersky und VLM die vor allem für Industrie und Wirtschaft wichtigen Inlandsverbindungen zu reaktivieren, ist in der Nacht auf Dienstag der wichtigste Anbieter von Urlaubsflügen weggebrochen. Auf die Germania, die am Montag Insolvenz angemeldet und in der folgenden Nacht den Flugbetrieb eingestellt hat, entfiel laut Angaben des Flughafens zuletzt rund ein Drittel des Fluggastaufkommens.