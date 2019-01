Effizienzfragen: Schlampige Bayern schlagen Stuttgart mit 4:1

Natürlich hatte auch dieses am Ende nur sehr wenige Fragen offenlassende Spiel, dieses letztlich überdeutliche, aber durchaus angemessene 4:1 (1:1) des FC Bayern München im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart diesen typischen „Was-wäre-gewesen-wenn“-Moment. Was wäre also gewesen, wenn Nicolás González in der 64. Minute einen seiner zwei Schüsse bei dieser Pingpongchance ins Tor und nicht an Manuel Neuer und den Pfosten gebracht hätte? Was wäre gewesen, hätte der VfB da das 2:2 erzielt? So wie er zuvor schon das 1:1 durch ein Traumtor von Anastasios Donis erzielt und mehr noch: so, wie er die Bayern danach gehörig zum Schwimmen gebracht hatte.

„35 Minuten überhaupt nicht stattgefunden“

„Überhaupt nicht stattgefunden“ habe sein FC Bayern während „30, 35 Minuten“ in der ersten Halbzeit, erklärte Bayerns Coach Niko Kovac hinterher und wirkte darüber noch immer einigermaßen angefasst. Das frühe 1:0 der Münchner – Thiago hatte Bayern in der fünften Minute nach einem kurzen Sprint aus dem Rückraum und einem Zuspiel von Robert Lewandowski in Führung gebracht – habe nicht befreiend gewirkt auf seine Spieler. Sondern hatte diese im Gegenteil eher überheblich gemacht. Kovac benutzte dieses böse Wort nicht, er sagte: „Sie haben vielleicht ein bisschen geglaubt, dass es mit links geht. In der Bundesliga geht aber gar nichts mit links“, so Kovac und analysierte: „Wir haben gut begonnen, haben dann aber nach dem Treffer zu langsam gespielt, haben nicht gemeinsam gepresst, sind nicht hinter den Ball gekommen“. Und weil seine Spieler auch zuletzt beim 3:1 in Hoffenheim nach gutem Beginn ein wenig schludrig wurden, forderte der Coach: „Wir müssen 90 Minuten so spielen, nicht 60 oder 65. Wir müssen schauen, endlich mal 90 Minuten so auf die Platte zu bringen.“

Im Vergleich zum VfB sind das freilich Luxusprobleme. Bayern hat es durch den Sieg am 19. Spieltag, dem siebten hintereinander, immerhin geschafft, den Rückstand auf den weiter vor sich hergewinnenden BVB nicht weiter anwachsen zu lassen; einzig im Torverhältnis haben sie verloren, der BVB gewann am Samstag sogar 5:1 gegen Hannover, den Tabellensiebzehnten. Also noch kein Anlass für eine Münchner Kampfansage Richtung Dortmund: „Abhaken, Spiel gewonnen, drangeblieben, weiter geht’s“, sagte Kovac.

Der VfB bleibt weiter auf Platz 16, hat mit 14 Punkten weiter drei Zähler Vorsprung auf Hannover und Nürnberg und einen Punkt Rückstand auf Augsburg. Wenn VfB-Trainer Markus Weinzierl auf Trostsuche sein sollte nach der vierten Niederlage hintereinander in der Bundesliga, könnte er ihn womöglich darin finden, dass dieses Wochenende keine Mannschaft im Tabellenkeller gepunktet hat, dass das Rennen um den Klassenerhalt momentan nicht einmal ein Wettlauf zwischen Schnecken ist.

Ärgern dürfte Weinzierl sich eher, dass González in der 64. Minute den Was-wäre-wenn-Moment mit einer vergebenen Chance beendete. Es wäre ja nicht nur der Treffer zum 2:2 gewesen, Weinzierl hätte dann beide Tore eingewechselt: González hatte beim 2:3 gegen Mainz zuletzt eine Halbzeit gespielt, und getroffen. Ex-Nationalstürmer Mario Gomez saß gestern 90 Minuten auf der Bank, weil „wir heute auf schnelle Konter spielen wollten und darum auf Stürmertypen wie González und Donis gesetzt haben“, erklärte Weinzierl.

Donis, gegen Mainz nur elf Minuten am Ball, bildete in München in einer 4-4-2-Grundormation der Stuttgarter das Sturmpärchen mit González; sein sehr schlitzohriger Schlenzer aus 20 Metern in der 26. Minute zum 1:1 fiel mitten in die Münchner Passivphase und verschärfte diese. Kurz darauf vergab Donis sogar das 2:1. „Wenn du hier etwas mitnehmen willst, muss alles passen. Das war leider nicht der Fall. Wir verlieren verdient, aber es waren positive Dinge dabei. Das müssen wir mitnehmen“, sagte Kapitän Christian Gentner. „Gegen Bayern musst du dann in solchen Momenten effektiver sein, wenn du was holen willst, das waren wir heute nicht“, ergänzte Weinzierl, dessen Einwechseleffizienz im Vergleich zu Kovac an Glanz verlor.

Während nämlich Weinzierl, der seine Mannschaft auf fünf Positionen verändert hatte und so Elf-Millionen-Zugang Ozan Kabak zu einem ordentlichen Bundesligadebüt in der Innenverteidigung verhalf, in München das Stuttgarter Tor einwechselte, begann sein Gegenüber Kovac mit der gleichen Startelf wie gegen Hoffenheim – und wechselte dann in der Pause den Sieg ein.

Serge Gnabry, beim VfB ausgebildet, belebt das Spiel

Zur zweiten Halbzeit kam bei Bayern nämlich Serge Gnabry für Javi Martínez, ein beim VfB ausgebildeter Offensivwirbler, für den kantigen Defensivspezialisten aus dem Baskenland. Gnabry belebte sofort das Spiel, führte sich mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumkante ein. Der Ball drehte sich aber nicht weit genug nach unten und zum Tor hin und ging darum ins Aus. Das sah aber schon recht apart aus. Etwas weniger apart, aber wirkungsvoller dann Gnabrys Treffer zum 2:1. Eine kurze, aber wirkungsvolle Münchner Druckphase, die dem VfB umso mehr Mühe bereitete, weil sie sich beinahe ausschließlich rund um den oder im Stuttgarter Strafraum abspielte, beendete Gnabry mit dem Führungstreffer in der 55. Minute. Mit Hilfe von VfB-Kapitän Christian Gentner, der den Ball abfälschte und schließlich auch das Gegentor gutgeschrieben bekam. Aber auch mit Hilfe seiner Fußballfertigkeiten: Wie Gnabry den Ball mit seinem einen Fuß herunterpflückte und dann in einer fließenden Bewegung seine Schussposition fand – das hatte was.

Eine Minute nach González vergebener Großchance verschoss Robert Lewandowski auf der Gegenseite einen Foulelfmeter zum 3:1. Noch so ein „Was-wäre-wenn-Moment“ für den VfB. Doch der kam nicht mehr zurück. Leon Goretzka verwertete in der 71. Minute per Kopf eine Ecke des Bösingers Joshua Kimmich. Lewandowski vollendete Kimmichs zweite Torvorlage in der 85. Minute zum 4:1 und beendete doch noch seine Torflaute an diesem Nachmittag.