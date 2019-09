Effenberg zu Jatta: „Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen“

In 116 Tagen ist das Polizeipräsidium Tuttlingen Geschichte. Nach der Auflösung wird – wie mehrfach berichtet – ab Januar 2020 Konstanz diese Aufgabe übernehmen. Trotz dieser Veränderung zum Jahreswechsel wird der Polizeistandort Tuttlingen nicht geschwächt. Das gab Guido Wolf, Landesminister für Justiz und Europa, am Donnerstag in Tuttlingen bekannt. Es arbeiten künftig mehr Ordnungshüter in der Donaustadt als zu Zeiten der Polizeidirektion.

Die Entscheidung der Landesregierung, das Polizeipräsidium Tuttlingen aufzulösen und ...