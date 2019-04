Effektive Frankfurter gleichen Finalserie aus

Spiel zwei der DEL2-Finalserie ist eine klare Angelegenheit für den Hauptrundensieger gewesen. Die Löwen Frankfurt gewannen am Samstagabend mit 3:1 bei den Ravensburg Towerstars und glichen damit aus. Frankfurt überzeugte durch starke Abwehrarbeit und eine effektive Offensive. Ravensburg fand dagegen keine Mittel, den 5:3-Auswärtssieg aus es dem ersten Spiel zu bestätigen. Wegen eines nicht geahndeten Checks musste Robin Just mit gespaltener Zunge und einem ausgeschlagenen Zahn ins Krankenhaus.

Acht Jahre nach dem letzten Heimspiel in einem Play-off-Finale präsentierte sich Ravensburg in Feierlaune. Ein Fanmarsch durch die Stadt zum Stadion machte den Anfang, in der ausverkauften CHG-Arena ging’s mit Gesängen weit vor dem Eröffnungsbully weiter. Die Mannschaften, beide zum ersten Spiel unverändert, dankten es mit Eishockey der Extraklasse.

Von der ersten Sekunde an duellierten sich die Towerstars und die Löwen auf höchstem Niveau. Starke Defensivreihen ließen wenig zu. Die besten Chancen im ersten Drittel hatte zunächst Ravensburg. In Unterzahl schob Robbie Czarnik den Puck knapp vorbei (6.). Weil er dabei regelwidrig gestört wurde, war der Frankfurter Vorteil nach einer halben Minute schon wieder dahin. Kurz darauf passte Sören Sturm präzise auf Robin Just, der zog ab, blieb aber an Ilya Sharipov hängen (7.). Danach passierte zunächst wieder nicht viel direkt vor den Goalies, auch wenn das Spiel hochklassig blieb. Die zweite Ravensburger Unterzahl im ersten Drittel war sogar schon nach sieben Sekunden beendet - weil die Löwen den Führungstreffer erzielten. Schnell gelangte der Puck nach dem Bully bei Tim Schüle, der zog von der blauen Linie ab - der Schuss ging glatt durch zum 1:0 für die Frankfurter (19.).

Frankfurt immer stärker

Im zweiten Drittel hatte Ravensburg zunächst durch eine Strafzeit für den Ex-Towerstar Carter Proft erstmals für zwei volle Minuten Platz auf dem Eis. Doch David Zucker, Thomas Supis und Andreas Driendl vergaben jeweils aussichtsreich. Nachdem Proft zurück war, schaltete Frankfurt einen Gang höher. Immer wieder kamen die Löwen gefährlich vors Tor von Jonas Langmann. Der Ravensburger Goalie zeigte aber mehrmals gute Paraden und hielt die Towerstars im Spiel. Im Gegensatz zu den ersten 20 Minuten war der zweite Abschnitt längst nicht mehr so ausgeglichen. Frankfurt war dem zweiten Treffer wesentlich näher, als Ravensburg dem Ausgleich. Die einzige gute Gelegenheit gegen eine weiterhin starke Frankfurter Abwehr vergab Robin Just, der einen Querpass von Ondrej Pozivil (36.) neben das Tor setzte. Besser lief es auf der Gegenseite: Nach einem ganz feinen Pass von Daniel Spang in die Tiefe tauchte David Skokan plötzlich allein vor Langmann auf und erzielte nervenstark das verdiente 2:0 für die Frankfurter (37.). Wie in Spiel eins mussten die Towerstars nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherrennen.

Die zu erwartende Ravensburger Offensive zu Beginn des Schlussdrittels fiel recht sanft aus. Vincenz Mayer mit einem Schlenzer und zweimal Jakub Svoboda versuchten es, konnten Andryukhov aber nicht beeindrucken. Ganz stark hingegen präsentierten sich die Frankfurter. Mit einem exakten Querpass düpierte Skokan die komplette Ravensburger Hintermannschaft, Matthew Pistilli stoppte die Scheibe, konnte sogar noch einen kurzen Augenblick innehalten und sich schon mal auf den bevorstehenden Treffer freuen - um dann zum 3:0 (47.) einzuschieben. Sogleich machte sich Pistilli auf, um den vor der Frankfurter Fankurve feiernden Skokan zu bedanken.

Bis sechseinhalb Minuten vor dem Ende sah es nach einer klaren Sache für die Löwen aus. Doch dann kamen die Towerstars doch einmal durch und Kilian Keller erzielte nach einem Pass von Kapitän Vincenz Mayer den 1:3-Anschlusstreffer (54.). Jetzt war immerhin wieder Feuer in der Partie. Nach einem nicht geahndeten Check gegen Robin Just kochten die Emotionen hoch. Doch trotz großen Einsatzes und fast drei Minuten in Überzahl, weil Langmann vom Eis war, tat sich nichts Entscheidendes mehr. „Wir haben heute nur ein Drittel gespielt – und das war das letzte“, zeigte sich Towerstars-Coach Rich Chernomaz enttäuscht. „Sie haben sehr gut verteidigt. Wir hatten nicht so viele Chancen“, lobte er die Frankfurter Defensive.

Robin Just im Krankenhaus

Nachdem Chernomaz zuerst nüchtern die Niederlage analysiert hatte, wurde er wegen Robin Just richtig emotional. Der Towerstars-Coach beschwerte sich bei DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch, der die Pressekonferenz nach dem Spiel nur wenige Meter von den Trainern entfernt verfolgte, über den straffreien Check gegen Just. Chernomaz hätte gerne eine Strafe für Frankfurt gesehen, die die Towerstars in Überzahl und womöglich noch einmal in gute Positionen gebracht hätte, um weiter zu verkürzen. „Das war ein Angriff mit dem Stock“, regte sich Chernomaz auf und wollte Rudorisch die Szene noch während der PK zeigen. Rudorisch lehnte jedoch ab und sah sich nach Ende der Liveübertragung einem wütenden Towerstars-Coach gegenüber, der ihm Vorwürfe machte. Die erste Diagnose für Just aus dem Mund von Towerstars-Teammanager Raphael Kapzan klang alles andere als positiv: Justs Zunge ist gespalten, zudem hat er einen Zahn verloren.

Ravensburg Towerstars - Löwen Frankfurt 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Tore: 0:1 (18:22 ÜZ) Tim Schüle (Pistilli, Koziol), 0:2 (36:32) David Skokan (Spang, Yorke), 0:3 (46:41) Matthew Pistilli (Skokan, Faber), 1:3 (53:31) Kilian Keller (Mayer)

Zuschauer: 3418 (ausverkauft)

Strafen: Ravensburg 16 Minuten, Frankfurt 14 Minuten

Serienstand: 1:1