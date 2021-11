Eckel, Kohler, Klose, Streich und Lattek in der Hall of Fame

Die deutschen Fußball-Weltmeister Horst Eckel, Jürgen Kohler und Miroslav Klose sowie DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich und Trainerlegende Udo Lattek sind jetzt Teil der Hall of Fame des deutschen Fußballs.

Eine 30-köpfige Jury mit führenden Sportjournalisten des Landes wählte die Ex-Profis in die ruhmreiche Auswahl, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund mitteilte.

„Die Wahl der größten deutschen Fußballpersönlichkeiten in die Hall of Fame ist für die Jury immer wieder eine herausfordernde Aufgabe. Mit den fünf Persönlichkeiten ist uns in diesem Jahr eine Auswahl geglückt, die neben der Abwägung nüchterner Zahlen und Fakten auch emotionale Aspekte berücksichtigt“, sagte Museumsdirektor und Juryvorsitzender Manuel Neukirchner.

Damit gehören nun 39 deutsche Fußball-Größen der Hall of Fame an, die 2018 mit der Gründungself gestartet war. Für den Anfang des nächsten Jahres kündigte die Jury an, auch über die Neuaufnahme von weiteren fünf Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball zu entscheiden.

