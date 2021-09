Dzseniver Marozsan über US-Trip: „Total am Limit“

Dzsenifer Marozsan, die Spielmacherin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat von beeindruckenden Erfahrungen während ihrer derzeitigen Leihe an den US-Club OL Reign berichtet.

„Athletisch ist es wirklich ein anderes Niveau. Ehrlich gesagt: Es ist nicht der schönste Fußball. Mein Spiel hat sich verändert“, sagte die 104-fache Nationalspielerin bei einer Video-Schalte des DFB über ihre ersten Monate im Land der Weltmeisterinnen. Die Olympiasiegerin von 2016 wird zum Jahresende zu ihrem Stammverein Olympique Lyon, dem Partnerclub von Reign, zurückkehren. Beide Vereine haben den gleichen Eigentümer.

Marozsan zählt nach einer dreivierteljährigen Länderspielpause wieder zum Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Das Team trifft in der WM-Qualifikation am 18. September (16.05 Uhr/ARD) in Cottbus auf Bulgarien und drei Tage später in Chemnitz (16.00 Uhr/ZDF) auf Serbien. Die frühere Frankfurterin spielt in Tacoma (Bundesstaat Washington) mit US-Star Megan Rapinoe zusammen.

„Nach jedem Spiel bist du total am Limit“, sagte Marozsan auch mit Blick auf die weiten Reisen in der US-Profiliga, die komplett ausgeglichen sei. „Man kann sagen, dass ich sehr viel dazugelernt habe“, so die 29-Jährige. „Oft geht der Ball einfach übers Mittelfeld drüber. Das war eine extreme Umstellung. Die ersten Spiele waren sehr schwer.“

© dpa-infocom, dpa:210915-99-229521/2

